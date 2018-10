Angola. D. Zeferino Zeca Martins é o novo arcebispo do Huambo

O Papa nomeou esta segunda-feira um novo arcebispo para a diocese de Huambo, em Angola. D. Zeferino Zeca Martins era até agora bispo auxiliar de Luanda, e sucede a D. José de Queirós Alves, que renunciou ao governo pastoral da diocese.

Em entrevista recente à Renascença, por ocasião da visita do primeiro-ministro português ao país, o novo bispo do Huambo dizia que a Igreja está confiante nos “novos ventos” que sopram em Angola, e manifestou-se esperançado no futuro.

Contou como a Igreja de Luanda está a crescer e precisa de mais sacerdotes e agentes pastorais, mas também de um país que está a aprender com os erros do passado e procura agora caminhos com mais reflexão e mais trabalho.