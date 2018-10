Frederico Silva cai frente a candidato no Cazaquistão

Frederico Ferreira Silva não sobreviveu à 1ª ronda do Challenger de Almaty, no Cazaquistão. O tenista português, 291 do "ranking" mundial, foi derrotado por Denis Istomin (103), principal favorito à vitória no torneio cazaque.

Istomin, que já foi número 33 do planeta, venceu, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 7-5. No quadro de singulares, a participação portuguesa fica a cargo de Gonçalo Oliveira (264). Tal como Frederico, Gonçalo terá um adversário do Uzbequistão. Defrontará Jurabek Karimov (434), na 1ª ronda, em Almaty.

Gonçalo Oliveira está, ainda, inscrito no quadro de pares. Faz dupla com o russo Mikahil Engin, melhor cotado no "ranking" de pares, na posição 144.