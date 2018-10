Sétimo lugar não desvia atenções. Santa Clara só pensa na manutenção

O presidente do Santa Clara, Rui Melo Cordeiro, rejeita alimentar outras expetativas que não sejam lutar pela manutenção, apesar do surpreendente sétimo lugar que a equipa ocupa, com oito pontos, à sexta jornada do campeonato.

"As nossas expetativas baseavam-se sempre por honrar o Santa Clara e os Açores e fazer um campeonato tranquilo. Pensando jogo a jogo, com muito trabalho, muita humildade, respeitando sempre o adversário e tendo sempre a consciência que estamos a representar uma região e que neste primeiro ano, o ano em que descem três equipas, o mais difícil é mesmo conseguir lutar pela manutenção. Tudo o resto é um prémio para os jogadores e para o povo açoreano que adora o futebol", assume o dirigente do emblema açoreano, em entrevista a Bola Branca.



Rui Melo Cordeiro frisa que "ainda faltam muitas batalhas pela frente" e salienta que todos no clube "têm de trabalhar com o máximo de foco e humildade porque todas as outras equipas também têm muito valor".

Até agora, só o Santa Clara roubou pontos ao primeiro classificado do campeonato, o Sporting de Braga. Rui Cordeiro insiste na procura da tranquilidade na tabela classificativa e na defesa da boa imagem dos Açores, qualquer que seja o adversário que a equipa tem pela frente:



"O Braga é uma excelente equipa, existem muitas equipas boas no campeonato. Respeitamos não apenas o Braga, mas todas as equipas. Entramos em campo sempre com a mesma atitude, com raça açoreana, com humildade e com vontade de honrar os Açores e fazer um campeonato tranquilo. Isto para nós é o mais importante".