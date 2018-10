Braga vive liderança com normalidade e ambição de lá continuar até ao fim

António Marques, presidente da Assembleia Geral da SAD do Sporting de Braga, garante que a liderança do campeonato, sendo de felicidade e orgulho para os adeptos do clube, é também encarada com normalidade. Admite, ainda, que o sonho é chegar líder ao final da última jornada.

"Em Braga, estamos a viver com toda a normalidade este momento de liderança. O campeonato só vai na sexta jornada. Temos dito que temos uma grande ambição. Uma ambição continuada, sustentada, com humildade. Essa ambição transforma-se nos resultados. Estamos na nossa missão de ser humildes, respeitar os adversários. Para já, é uma satisfação enorme estar em primeiro lugar no campeonato. Mas alegria, alegria era na última jornada estarmos em primeiro lugar. Ainda faltam muitas", assume o dirigente arsenalista, em entrevista a Bola Branca.

O Braga lidera após somar, na sexta jornada, o quinto triunfo em seis jogos. A equipa de Abel Ferreira só perdeu pontos nos Açores, com o Santa Clara. O triunfo por 3-0 sobre o Belenenses confere ao Braga a liderança da Liga, algo que já não acontecia há seis anos. António Marques não deixa de atribuir grande mérito a Abel:

"Há mérito de toda a equipa, que não são só os 11 que jogam. Há uma equipa a rumar para o mesmo lado e assim a velocidade e assertividade são maiores. Aí, não dispensamos uma peça fundamental, o treinador. Ele tem aqui um dedo muito especial. Ele tem sabido intervir. A seguir à derrota que tivemos na [Liga] Europa, que apanhou todos de surpresa, não foi fácil juntar as forças e de certeza que ele fez das tripas coração para juntar a equipa à volta de um objetivo, que é o campeonato".



Na próxima jornada, em que o segundo e o terceiro classificados, Porto e Benfica, se encontram na Luz, o Braga recebe o quinto classificado, o Rio Ave. Quer isto dizer que os arsenalistas podem destacar-se ainda mais na liderança. António Marques garante que, em Braga, não se olha para o clássico. Quanto à receção ao Rio Ave, o objetivo é somar os três pontos.

"A expetativa é que nós vamos ganhar e o que se passar na Luz passa-se na Luz. Um clássico é um clássico, eu prefiro que o Braga ganhe. Se o Braga ganhar, continua em primeiro lugar", assinala António Marques.