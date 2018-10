Gattuso reitera que foi André Silva que quis deixar o Milan

Gennaro Gattuso, treinador do AC Milan, reiterou que foi André Silva que quis deixar o clube quando confrontado com a concorrência de Higuaín.

"Foi o André Silva que não quis ficar. Contratámos um avançado de topo como o Higuaín, já tínhamos o Cutrone e ele quis sair. Não conseguimos convencê-lo a ficar. Não podia prometer-lhe 25, 30 jogos, mas ninguém o mandou embora", frisou o técnico italiano, no domingo, em declarações à "Sky Sport Italia", após a vitória milanesa (4-1) sobre o Sassuolo.

Gattuso insistiu, como antes da partida, que gostaria de ter ficado com o avançado internacional português: "Eu queria ficar com ele, sabia que ele é um grande jogar e tinha a certeza que ele teria um bom desempenho".

André Silva foi emprestado ao Sevilha no início da época. O ponta-de-lança está a brilhar com a camisola andaluz, com a qual leva sete golos em sete jogos do campeonato espanhol, o que faz dele o melhor marcador.