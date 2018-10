Presidente do Barcelona desmente ter oferecido André Gomes para ter Pogba

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, garante que não usou o médio André Gomes como moeda de troca para contratar Paul Pogba ao Manchester United.

"Não são corretos os rumores que dizem que oferecemos Yerry Mina, André Gomes e dinheiro ao United por Pogba. Não falei desse tema com Ed Woodward [vice-presidente executivo do clube inglês]. São só rumores. Quando um clube não quer vender, não vende. E creio que Pogba ficará muito tempo no United, porque as grande equipas querem manter os seus jogadores", declarou Bartomeu, em entrevista ao jornal britânico "The Times".

André Gomes foi, em vez disso, emprestado ao Everton. Yerry Mina também rumou ao clube treinado pelo português Marco Silva, embora a título definitivo, por 30,25 milhões de euros.

Messi e Guardiola para sempre



Bartomeu expressou, também, o desejo de que Messi "acabe a sua carreira no Barcelona".

"Ele não quer ir-se embora e o nosso projeto é de o converter num 'one-clube man' [homem de um só clube] e rodeá-lo de grandes jogadores. Não queremos vender os grandes jogadores que temos", sublinhou.

Bartomeu falou, ainda, de Pep Guardiola, treinador que "nasceu" no clube catalão, e mostrou-se encantado com a perpetiva de ver o técnico regressar ao clube:

"É um génio e tem as portas de sua casa abertas quando quiser. No outro dia, li que ele gostaria, no futuro, de assumir o comando de La Masia [escola de formação do Barça], a mim parece-me perfeito. Foi isso que lhe oferecemos quando nos disse que queria ir-se embora [em junho de 2012] porque estava cansado devido à pressão. Se voltar, será uma grande notícia".