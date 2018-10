Fundador da Wikipedia propõe jornalismo “antiquado e neutral” contra “crise na qualidade de informação”

Uma das coisas que me preocupa muito é o declínio da qualidade do discurso na esfera política. Temos um presidente nos EUA que mente constantemente. Temos comunicação social que presta demasiada atenção a cada pequeno “tweet” ultrajante que ele publica. Ao mesmo tempo vemos jornais locais a serem destruídos. Temos uma crise na qualidade de informação. Já nem falo do problema "fake news" que não encaro como Donald Trump o faz. Para ele, trata-se de noticias de que ele não gosta. Há de facto sites fraudulentos que pretendem ser de noticias que publicam disparates completos com títulos virais em busca de cliques. E temos o assunto mais alargado da estrutura de incentivos para muitos órgãos de comunicação social tornou-se pouco saudável, com a subida da publicidade programática. O mais importante não é a qualidade da marca , mas apenas ter cliques. Mesmo os clássicos grandes jornais, estão a sofrer porque não querem ir pelo caminho pelos artigos “clickbait” mas veem que este é um modelo de negocio que pode funcionar para eles. Estão a resistir e estão a tentar encontrar outros modelos de negocio. Aqui estou optimista. Vimos por exemplo o New York Times que subiu de 1 milhão para 3 milhões de assinaturas digitais. É um grande pulo. Os consumidores começam a pagar por noticias. Isto é a melhor receita para uma organização jornalística, alinhada com os seus leitores.

Criou WikiTribune porque tinha uma ideia e provavelmente também uma resposta empresarial e política a algo que acontece no mundo. Está nos passos iniciais do projecto. Pensou em Donald Trump quando montou este projecto ?

É complicado e difícil de dizer. Para o artigo 13, há uma excepção especifica para a Wikipedia. Se é algo que lá puseram para me calar, não funcionou. Não somos uma empresa normal, somos uma comunidade onde as pessoas acreditam numa certa visão de como o mundo deve ser. Darem-nos uma excepção da forma como pagam a uma empresa não é propriamente uma ajuda. Com o artigo 11, através das ligações de fontes, não é claro se isso se aplica a nós. Numa leitura da lei, a Wikipedia tem que pagar quando faz ligações a fontes do artigo. O que é um ultraje e é estúpido. Há quem diga - penso que é o mais claro - que o artigo 11 não se aplicaria directamente à Wikipedia.

Talvez. Não sei. Somos parte da Internet e obviamente as pessoas usam motores de busca para encontrar informação. Vêm directamente, mandam artigos por email, partilham coisas no Facebook. Tudo isto são ferramentas que as pessoas utilizam. Não vejo justificação para impor legislação nova desenhada para controlar o que pessoas normais fazem online. E como efeito secundário, vão dar cada vez mais poder a esses gigantes da Net.

Mas se lidar com informação pública que vem de grandes empresas e fluxos de informação, tem que lidar com essas companhias que interferem nos conteúdos da Wikipedia.

Essa é uma questão diferente. Diz respeito ao artigo 11 em vez do 13 da directiva. O artigo 11 propõe o que muitos chamam uma taxa de ligações, pagando para “linkar” um jornal. Isso é um completo ultraje. É a ideia mais estúpida de sempre.Não vai resultar. Já foi tentado anteriormente e onde foi tentado não gera receita. O que acontece - e existem casos muito claros disto na Alemanha- é que os editores não querem tanto a receita mas o tráfego. Querem gente que pesquisem e encontrem o jornal. Não querem levá-los para fora do site. Darão licenças grátis ao Google, mas não dão a mais ninguém. Aqui temos mais uma medida que só serve para reforçar os maiores actores. Se reparar no Yahoo News, que é um meio mais pequeno, eles não são tão funcionais como eram anteriormente na Alemanha. Isso é exactamente o que vai acontecer. E não vai gerir nenhuma receita significativa para os jornais. Se pensamos do ponto de vista dos direitos humanos, recuemos então aos direitos numa forma mais filosófica. A importância da protecção de dados é proteger a liberdade de expressão e dar incentivos financeiros a criadores. Estamos a ver uma situação em que nunca foi o caso na historia dos direitos humanos. Pagar para poder dizer alguém sobre alguma coisa. Não tenho que pagar para lhe dizer que há um excelente livro que deve ler na biblioteca. Agora estamos a dizer à Google que tem que pagar para dizer às pessoas onde estão as histórias nos maiores jornais. É completamente ridículo e é uma questão de direitos humanos.

Acho incrivelmente importante que as pessoas sejam pagas pelo que escrevem e pela propriedade intelectual. O que a Industria musical gosta de dizer é que não é devidamente paga. Mas as receitas dessa indústria estão num máximo histórico. Os montantes pagos pelo Spotify, pelo Google e tudo o resto entram na ordem das fortunas. E se houver alguma questão comercial, eles devem negociá-la. A ideia segundo a qual as pessoas que se opõem a verdadeiras más ideias para garantir direitos de autor estão contra os criadores é uma piada. Verdadeiramente não é esse o caso.

A Europa está a movimentar-se numa direcção muito má no que toca a liberdade na internet. A começar no Regulamento Geral de Protecção de Dados que nos fez perder o acesso a um terço do top 100 de sites de noticias norte-americanos. Neste momento estão bloqueados e vai ser ainda pior. A directiva sobre direitos de autor que foi aprovada nada tem a ver com os problemas reais da pirataria. Nada faz para mudar a situação para o Google e outros gigantes. Eles já têm tecnologia que estão a usar para este efeito. E dá ainda mais poder a estes gigantes, ao tornar incrivelmente difícil senão impossível aos pequenos competidores operarem na Europa. Parece haver um nível muito infeliz em que os interesses empresariais influenciam o Parlamento Europeu, de uma forma pouco saudável para as pessoas.

Para si é então essencial pagar sempre alguma coisa por informação ? Ou acredita num espaço publico na Internet onde tudo é grátis na internet ?

Acredito seriamente em ambos. Obviamente temos recursos que sempre estarão disponiveis gratuitamente para os consumidores, como a Wikipedia, trabalhos científicos,etc. Também temos coisas que estarão atrás de uma "paywall", como o clássico exemplo dos jornais económicos. E teremos coisas baseadas em publicidade e modelos híbridos. Alguns são pagos por subscritores e outros por publicidade. Tudo isto são modelos legítimos. O modelo baseado apenas em publicidade é mais problemático mas vai continuar. Algumas organizações vão escolher não ter “paywall” e ser puramente público. Um bom exemplo é do Guardian que tem publicidade, não tem uma “paywall” nem querem ter e estão a ter realmente sucesso a ter receitas de leitores que contribuem voluntariamente. Esse modelo é interessante. Não sei se é suficiente para o Guardian, mas penso que há espaço para acontecer algo especial.

Penso que vê o jornalismo como uma parte da industria de verificação de factos de que faz parte a Wikipedia. O “fact-checker” é uma nova profissão a nascer ?

Boa questão. Não penso que o jornalismo seja apenas verificação de dados mas penso que o “fact-checking” é uma parte crucial do jornalismo. O termo implica para mim uma resposta secundária a uma frase que alguém diz e que alguém vai conferir. Mas o jornalismo precisa também de descobrir novas historias, precisa de investigar. Entrar nas vidas das pessoas para saber o que se está a passar. Há uma série de actividades que estão dentro do ramo do jornalismo. Estou interessado em saber quais são as formas para podermos trazer as nossas comunidades para o processo das noticias, em vez de haver apenas a participação do público na caixa de comentários, a gritar uns com outros com linguagem terrível. Vamos pensar como podemos encontrar gente com qualidade na comunidade para ajudar com o que lhes interessa saber. E assim melhorando a qualidade de tudo o que sai daí. É nisso que está centrado o meu projecto-piloto.

Parece muito optimista.

Sim, sou um optimista patológico. Penso que tudo vai ficar bem no final de contas.

Para além dos modelos de negócio, como descreve a mudança do conceito de trabalho, de profissões e que tendências observa nesta área particular no universo digital ?

Tem havido uma pressão financeira incrível sobre os jornalistas profissionais nos últimos 15 anos. Os repórteres tiveram que cobrir cada vez mais tipos de assuntos, esperando que sejam uma espécie de especialistas instantâneos em demasiados tópicos. Há cada vez menos oportunidades para uma real especialização. Isso é uma infelicidade. Mesmo com profissionais de qualidade, essa mesma qualidade começa a cair porque as pessoas não têm o tempo para produzir trabalho de qualidade. Isso é uma das mudanças a que temos assistido. Claro que avançando na era digital, ninguém sabe ainda muito bem o que significa. Sabemos que a ideia do jornalista que pesquisa um tema, faz entrevistas, escreve e depois transmite ao mundo está a ser substituída por um modelo mais interactivo, onde jornalistas estão envolvidos com o publico em diversas formas.

Mas longe do modelo do jornalista-cidadão ?

Sim, não é o jornalista- cidadão. É o trabalho do jornalista que está a mudar. Para ser hoje um jornalista, tens que interagir com o publico de uma forma que não fazias no passado.

Como lida com este debate nos EUA sobre a forma como o jornalismo funciona num contexto em que o ambiente politico pode não ser muito simpático para os media ? Vê espaço para uma espécie de resistência baseada em jornalismo e jornais ? Ou acredita piamente em conceitos de neutralidade e objectividade que possam dar ao leitor os factos de que precisam para confrontar um político ?

A melhor resistência está nos factos neutros. Uma das razões pelas quais jornalismo e os jornalistas estão num mínimo histórico de confiança do publico tem a ver com um excesso de "jornalismo de campanha". Se eu ler algo no Washington Post - que eu adoro - que é anti-Donald Trump - o que eu concordo - ainda fico com este pensamento no fundo da cabeça de que algumas coisas são uma intrujice. São artigos apenas com um lado. Sei que aquilo que me atrai, porque não gosto de Donald Trump. Mas posso realmente confiar naquele artigo ? E então tudo se torna menos afectivo e certamente menos ainda para pessoas que não concordam. Se tentar convencer um apoiante de Trump de que ele é horrível, um jornalismo de tipo-campanha não o convence. Um jornalismo realmente baseado em evidências onde mostramos o nosso trabalho, como sabemos isto ou aquilo, não usando fontes anónimas sem termos mesmo que o fazer, todo esse jornalismo antiquado e neutral significa que as pessoas sentem que não estão a ler um artigo de opinião mas estão a receber factos. Esse factos vão conduzi-los a conclusões melhores.

Sobra o debate filosófico sobre neutralidade no jornalismo.

É um debate enganador. Da forma como eu normalmente o abordo, se alguém diz que eu não acredito em neutralidade, de facto não existe esse conceito. Toda a gente se situa numa linguagem pós-moderna, com preconceitos Mas esperam lá: concordam que existe algo chamado mau jornalismo? Que existem óbvios enviesamentos ? Pode ler-se um artigo e dizer que é completamente só de um lado, que não levou em conta todos os factores. Isso é enviesamento. Agora se me disser que não é possível obter uma neutralidade perfeita, eu concordo. Mas podemos tentar e seguir na direcção da neutralidade. Claro que todos temos ângulos cegos, coisas que não conseguimos ver. Pela discussão, o dialogo, a comunidade de pessoas que vem com diferentes visões pode trabalhar conjuntamente de forma colaborativa e dizer que podemos escrever isto de uma forma justa e mostrar os factos. Isto é valioso. Pode não ser tão satisfatório como "a verdade tal como eu a vejo", mas é necessário ter resultados saudáveis para a sociedade.

O que vai fazer pessoalmente, como cidadão, para derrubar Donald Trump?

Bom.... É uma boa questão. Não sei o que posso fazer. Sei que imediatamente antes da eleição de Trump, na ultima semana, fiquei muito preocupado. E contactei umas universidades e pedi para falar aos estudantes. O que posso fazer não é fazer um discurso de campanha contra Trump. Eu diria aos estudantes "vão votar". E ficaria mais confortável se os estudantes não fossem votar em Donald Trump. Eles não votam o suficiente. No Reino Unido, onde vivo, os jovens eram massivamente contra o Brexit mas não votaram de forma suficiente e isso fez a diferença. Acho então que a mensagem aos jovens de que devem votar é uma das coisas que queria fazer. Uma das razões pelas quais não o fiz mais estava na minha confiança nas sondagens. Já não confio mais nas sondagens. Estiveram tão erradas tantas vezes que há até um campo interessante de estudo ali sobre como transformámos as sondagens numa tal ciência que nenhuma eleição seria uma surpresa. E no entanto sairam tão mal em tantos sítios. Até o mercado das apostas falhou. Da próxima vez vou ver o que posso fazer para ajudar.