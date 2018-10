Maradona aconselha Messi a renunciar à seleção argentina

"Não venhas mais" é o que Maradona diria a Messi. "El Pibe" defende que o jogador deveria renunciar à seleção. "Se os sub-15 perdem é culpa do Messi, o calendário define um Racing-Boca e a culpa é do Messi. Ele tem sempre culpa. Eu aconselho-o a não ir mais à seleção. Talvez assim se apercebam do que estão a fazer", disse Maradona, em entrevista ao jornal argentino "Clarin".

Após a desilusão do Mundial 2018, Messi não falou publicamente. Maradona gostaria de o ter ouvido "mandar passear toda a gente". "Ele não tem culpa de não ser campeão do mundo. Tínhamos todas as esperanças nele, mas quando vais ao hipódromo tens a esperança que ganhe o teu cavalo e, às vezes, fica em oitavo", argumentou.

Maradona é treinador dos mexicanos do Dorados de Sinaloa e mantém-se como presidente do Dínamo de Brest da Bielorrússia. Uma mistura explosiva, bem mais entusiasmante do que o sentimento que a seleção argentina desperta ao antigo jogador. "A seleção não me diz absolutamente nada, como não diz nada a ninguém. Perdemos a paixão. Nós não podemos andar a jogar com a Nicarágua e com Malta. Estamos a tirar todo o prestígio que ganhámos", rematou.