Halep firme na liderança do "ranking" mundial

Simona Halep mantém o estatuto de líder do "ranking" mundial, com larga vantagem sobre as perseguidoras. A tenista romena desistiu do Open de Pequim, no domingo, devido a uma lesão na anca, mas nem isso irá retirá-la do trono.

Woznacki segura o segundo posto e Kerber mantém a terceira posição, numa semana em que se verificam algumas alterações no "top-10". Caroline Garcia caiu do quarto para o oitavo lugar e promoveu a ascensão de Kvitova à quarta posição, de Svitolina ao quinto lugar e de Osaka ao sexto.

Serena Williams, que já anunciou que não volta a competir este ano, está no 17º lugar.

A melhor tenista portuguesa no "ranking" mundial continua a ser Inês Murta. Esta semana subiu sete posições e ocupa o lugar 584. Maria João Koehler está na posição 597 e Francisca Jorge é a 659 do planeta.