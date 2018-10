João Sousa atinge melhor classificação de sempre no "ranking" de pares

João Sousa continua a somar recordes no ténis e esta segunda-feira atingiu nova marca histórica. Atingiu o lugar 45 no "ranking" mundial de pares, o melhor de sempre de um tenista português.

A prestação em Chengdu, na China, onde chegou às meias-finais, das duas variantes, valeu-lhe também uma subida de sete posições no "ranking" de singulares. Sousa fechava o "top-50" e agora está perto do "top-40", no 43º posto.

Pedro Sousa continuar a ser o segundo melhor tenista nacional, agora na posição 145. Gastão Elias surge no lugar 153. Não houve qualquer alteração nos primeiros dez classificados, esta semana, com Nadal na frente, Federer em segundo e Djokovic em terceiro.