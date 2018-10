Liderança do Braga dá manchete

O Braga venceu o Belenenses, assumiu a liderança isolada da I Liga e é destaque nos três jornais desportivos, esta segunda-feira.

"Sós", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". "Sigam o líder", aponta "A Bola". O Braga venceu o Belenenses, por 0-3, com dois golos de Wilson Eduardo e um de Ricardo Horta. "Temos de sonhar com os olhos abertos", destaca Abel Ferreira.

O "Record" dedica manchete ao Sporting: "Nani põe pedra no assunto". Avançado ultrapassou incidente e só pensa em regressar na Ucrânia. Plantel respeita decisão de Peseiro, mas considera castigo exagerado. O treinador não chamou Nani para o jogo com o Marítimo, depois do jogador ter tido comportamento incorreto em Braga.

O FC Porto perde Aboubakar, por seis meses, devido a lesão e "O Jogo" avança que Marega é o escolhido para jogar no centro do ataque frente ao Galatasaray, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões. Soares não está inscrito na competição. O plantel visitou Aboubakar no hospital e o momento foi documentado nas redes sociais.

O Benfica está na Grécia, onde esta terça-feira defronta o AEK. Conti será titular. Rui Vitória levou quatro avançados.

No fim-de-semana de Taça de Portugal destaque para a eliminação de cinco equipas da II Liga.