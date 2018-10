Marques Mendes. Custo do Aeroporto do Montijo assumido pela ANA

O comentador Marques Mendes avançou, na SIC, que o acordo, entre o Governo e a ANA – Aeroportos de Portugal , sobre o Aeroporto do Montijo, já está fechado.

“Vai custar 1000 milhões de euros, e é para o novo Aeroporto do Montijo e a expansão do Aeroporto da Portela, e vai ser suportado integralmente a ANA”, anunciou, acrescentando que o investimento será compensado pelo alargamento da concessão inicial.

O acordo deve ser assinado, numa cerimónia pública, dentro de duas a três semanas.

A obra deverá estar concluída em 2022, o que inclui o novo aeroporto do Montijo e a ampliação do aeroporto da Portela, com um aumento de capacidade previsto em cerca de 20%.



Para Marques Mendes, este é um grande avanço para o país: se em 2017 houve uma perda de 680 mil passageiros, refere, em 2018 essa perda pode chegar a 1,8 milhões