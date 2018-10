Dois sismos registados perto de Sines

Dois sismos de 3,9 e 3,3 na escala de Richter foram registados nas estações do continente a cerca de 55 quilómetros de Sines, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O primeiro, com magnitude 3,9 na escala de Richter, foi registado às 6h52 com epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines, distrito de Setúbal.

O segundo, de 3,3 na escala de Richter, foi registado às 6h58 e também teve epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines.

"Trata-se de dois sismos com epicentro a 65 quilómetros de Sines, mas apenas um [o de magnitude 3,9] foi sentido. Primeiro tivemos a informação de ter sido sentido pela população de Arruda dos Vinhos, mas depois chegaram relatos de outras regiões", disse à agência Lusa o sismólogo Fernando Carrilho.



Segundo este responsável, do departamento de sismologia e geofísica do IPMA, este sismo foi também sentido em Odemira, distrito de Beja, e Odeceixe, em Faro, e ainda com menor intensidade em algumas localidades dos distritos de Lisboa e Setúbal.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).