EleSim. Quem são os apoiantes de Bolsonaro e o que querem?

30 set, 2018 - 23:33 • Mia Alberti, no Brasil

Jair Bolsonaro é o candidato mais polémico das eleições brasileiras. O candidato de extrema-direita pelo PSL, é acusado pela oposição de ser machista, racista e homofóbico. Contudo, Bolsonaro continua à frente das sondagens para as eleições presidenciais do dia 7 de outubro, com 28% das intenções de voto. O seu eleitorado é composto por 61% de homens, brancos, maioritariamente do sudeste do Brasil e tem o rendimento mais alto em relação aos apoiantes de outros candidatos: em média, os fãs de Bolsonaro recebem entre 2 a 5 salários mínimos brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), a religião mais comum entre os seus eleitores é a evangélica. A Renascença esteve em São Paulo e foi conhecer quem são os apoiantes de Bolsonaro e porque é que vão votar nele.



Solange Custódio, 58 anos, dona de casa e Paulo Custódio, 53 anos, analista de telecomunicações Solange e Paulo estão casados há 23 anos e sempre viveram em São Paulo. Para eles, Jair Bolsonaro é o “único que pode salvar o Brasil”. “O resto é ladrão corrupto, não presta”, dizem. Os dois vieram participar num comício eleitoral do candidato na Avenida Paulista no centro da cidade. O casal diz que o Estado já lhes falhou muitas vezes: quando Paulo perdeu o emprego e não recebeu subsídio, ou a espera de mais de um ano de Solange para fazer uma ressonância à cabeça. “Eu apoio a agenda conservadora do Bolsonaro, na parte dos costumes, o liberalismo económico mas também as liberdades individuais”, diz Paulo: “O porte de arma, proibir a droga no país e a ilicitude na reação contra os assaltos”, exemplifica. Os dois já tiveram três carros roubados e quatro assaltos à sua casa. “A insegurança chegou acima dos limites. Na sua casa você não tem segurança para nada. Se entrarem em sua casa e você tiver uma arma e matar o bandido, você vai ser processado e isso não pode continuar”, diz. Quanto às acusações da oposição de que Bolsonaro é racista, machista e homofóbico, Solange diz firmemente: “Não acredito. Eles estão a trazer comentários de há mil anos para tentar denegrir a imagem agora”.

Flávia, 30 anos, dona de casa e Leonel, 35 anos, mecânico de manutenção Flávia e Leonel trouxeram os dois filhos ao comício pró-Bolsonaro: Igor de 10 anos e Luana de seis. Para Flávia e Leonel, uma das promessas mais apelativas do candidato de direita é sobre a educação. “Gostei do modelo que ele quer implementar nas escolas tipo escola militar”, explica Leonel. “A obrigação de educar os nossos filhos é minha e de minha esposa. Mas a correção vem da escola. Lá dentro eles complementam com conhecimento e vão aprimorar o que estamos a educar aos nossos filhos”. Para além disso, os dois também gostam da proposta de Bolsonaro de baixar a menoridade penal dos 18 para os 16 anos, um dos temas mais debatidos na política brasileira nos últimos anos. “Um menor que comete um crime tem consciência de que esta fazendo errado, então ele tem que pagar pelo que fez, independentemente da idade.” Leonel diz que vai votar em Bolsonaro porque “Senão vai continuar a mesma patifaria. Nós queremos mudança.” O jovem casal considera Bolsonaro um “homem honesto” que “teve a coragem de falar o que muitos queriam dizer”. Flávia conta que vai votar nele “por ele ser homem, por ele ser um homem de palavra”.