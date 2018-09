Abel Ferreira. “Temos de sonhar com olhos bem abertos"

O treinador do Sp. Braga elogia os seus jogadores mas deixa o aviso à navegação: “Temos de sonhar com olhos bem abertos”.

“Sabemos que amanhã os jornais vão encher o nosso ego, mas temos de sonhar com olhos bem abertos. Cada vez mais alerta, mais exigentes. Porque sabemos que os elogios, muitas vezes, amolecem. Não queremos amolecer. Queremos continuar firmes e fortes. Só estando fortes no processo é que podemos estar preparados para desafiarmos os adversários”, disse.

Em declarações à Sporttv, Abel Ferreira acrescenta que a liderança “é fruto do trabalho diário”.

É preciso “continuar a ser humildes, respeitar os nossos adversários, o futebol. E amanhã estarmos preparados. Sábado temos mais uma batalha”, acrescenta.

Abel Ferreira considera que os “guerreiros do Minho” tinham “de estar nos nossos limites para vencer. Trabalhámos muito para dar esta resposta”.

O técnico arsenalista diz que “o Belenenses teve duas bolas nos postes, nós tivemos o Wilson isolado, o Dyego. Foi uma primeira parte repartida, com um adversário forte, já o tinha demonstrado contra o FC Porto. Fomos competentes na forma como atacámos e defendemos. Conseguimos criar oportunidades e não dar ao nosso adversário. Parece-me justa esta vitória.”

O Sp. Braga venceu o Belenenses SAD por 3-0 e está na liderança do campeonato com 16 pontos, contra 15 do FC Porto, 14 do Benfica e 13 do Sporting.