Referendo na Macedónia não é válido

Mais de 90% dos eleitores que participaram no referendo na Macedónia aceitaram que o país passe a ser a "República da Macedónia do Norte". No entanto, como votaram menos de 50% dos eleitores, o resultado não será homologado, confirma a comissão eleitoral local.

Após a contagem de 43,57% dos boletins de voto, o "Sim" ganha com 90,72% dos votos, contra 6,26% para o "Não".

"Mais de 90%" dos eleitores votantes aprovaram por referendo este domingo o acordo com a Grécia que visa mudar o nome da Macedónia e o Parlamento deve "confirmar a vontade da maioria", disse à AFP o primeiro-ministro Zoran Zaev, depois de terem sido conhecidos os primeiros resultados.