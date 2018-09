Casillas, Sérgio Conceição e Diogo Leite lideram prémios “Dragões de ouro"

O guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, e o treinador da equipa principal de futebol, Sérgio Conceição, foram distinguidos hoje com os 'Dragões de Ouro' de atleta e treinador do ano, na gala anual do clube.

O técnico dos 'dragões' agradeceu a todos os que o acompanham no dia-a-dia partilhando com eles o troféu.

"Quero agradecer à família desportiva, a todos no FC Porto, começando no homem que corta a relva, e nesse sentido sou chato, até ao nosso presidente. Agradeço a persistência e a determinação que demonstrou no processo difícil da minha vinda.

Não posso deixar de agradecer à minha equipa técnica, muito obrigado a eles", disse.

Sérgio Conceição assumiu ainda a vontade de voltar a conquistar o título nacional.

"Todos no clube teremos de assumir as suas responsabilidades, a responsabilidade coletiva. Temos a responsabilidade coletiva de revalidar este título, porque este ano queremos muito ganhar outra vez o título", reforçou.

Já o guarda-redes revelou-se muito satisfeito com a conquista do troféu e com o facto de representar o FC Porto.

"Estou muito feliz no FC Porto. É claro que não nasci no clube, não cresci com ele, mas sinto-me portista e sou muito acarinhado", disse Casillas, que falou ainda no futuro: "Em relação ao futuro não sei o que vai acontecer, mas posso dizer que me sinto muito bem neste clube e nesta cidade".

No final da gala, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, fez o habitual discurso agradecendo e enaltecendo os talentos dos premiados.

Lista completa dos Dragões de Ouro:

Casa do FC Porto Nacional: Marco de Canaveses

Casa do FC Porto Internacional: Londres

Carreira: Fernando Brandão (roupeiro da equipa de futebol)

Quadro do ano: Luís Gonçalves

Atleta Amador do Ano: Pedro Cardoso (ténis de mesa/deficiência intelectual)

Sócio do Ano: Pedro Marques Lopes

Atleta de Alta Competição do Ano: Raúl Alarcón (W52-FC Porto, vencedor da Volta a Portugal em bicicleta)

Atleta Revelação do Ano: Diogo Costa (futebol)

Recordação: Rui Teixeira (guarda-redes)

Atleta do Ano: Iker Casillas (guarda-redes)

Jovem Atleta do Ano: Diogo Leite (futebol)

Futebolista do Ano: Alex Telles (futebol)

Treinador do Ano: Sérgio Conceição

Parceiro: Câmara Municipal do Porto

Dirigente do Ano: Matos Fernandes (presidente da AG)