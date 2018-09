Peseiro. “É uma vitória justíssima"

O treinador do Sporting não quis comentar o caso Nani mas diz que o plantel deu uma "grande mensagem" na partida contra o Marítimo.

"A nossa equipa nunca se vai queixar dos ausentes. Como perceberam, até hoje nunca me queixei dos lesionados. E convém lembrar, para se fazer o processo é preciso tempo. Esta equipa jogou com três titulares da época passada. Muitos dos que jogaram eram suplentes ou não utilizados. Não estou a dizer que não têm qualidade. Mas isso coloca problemas na harmonia e controlo do jogo”, disse.

Em declarações à Sporttv, José Peseiro lembra que venceram 2-0, “diante de uma equipa forte, que tinha os mesmos pontos que nós. É uma vitória justíssima”.

O técnico leonino referiu que os jogadores “mostraram união, aglutinação, ambição e deixaram uma grande mensagem aos adeptos, de que estamos unidos e queremos os adeptos unidos connosco".

“Ao intervalo o resultado justo era o 2-0. Depois, mesmo não jogando tão bem, na segunda parte fomos permitindo ao Marítimo algum controlo da bola, mas sem criar oportunidades. Nós criámos duas, três ou quatro. Mesmo sem controlar o jogo em posse, criámos situações para mais golos. Foi um resultado justificadíssimo", referiu.

Peseiro explicou ainda que os leões às vezes atacam demasiado em vertigem e desequilibra-se devido à juventude de alguns dos seus jogadores.

"Porque temos uma equipa jovem e os miúdos gostam de vertigem, de acelerar, atacam assim que têm espaço... Nisso esta equipa é diferente da do ano passado. É vertical, agride muito o espaço do adversário. Há momentos em que tem de ter mais bola, estar serena, com paciência, descansar com bola. É preciso fazer isso. É difícil estar cá de fora e ver alguns desequilíbrios. Jogadores como Raphinha, Bruno Fernandes e Jovane... é atacar, atacar. É bom para o espetáculo, mas pode não ser bom para nós, pois pode partir a equipa e dá superioridade numérica", disse.

O Sporting ganhou ao Marítimo por 2-0 com golos de Bruno Fernandes e Montero.