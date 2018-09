Empate no derby de Madrid

O Real Madrid empatou 0-0 no derby contra o Atlético, num jogo em que os dois guarda-redes estiveram em destaque, e desperdiçou a oportunidade de se isolar na liderança da liga espanhola.

Três dias depois de ter perdido por 3-0 com o Sevilha, os 'merengues' voltaram a perder pontos e a não aproveitar mais uma 'escorregadela' do FC Barcelona, que hoje, também em jogo da sétima jornada, empatou a um golo na receção ao Athletic Bilbau.

No Santiago Bernabéu, o Atlético de Madrid esteve melhor no primeiro tempo, criando várias oportunidades de golo, às quais o guardião belga Thibaut Courtois respondeu sempre.

Sem Gareth Bale, substituído devido a problemas físicos por Dani Ceballos ao intervalo, depois de ter estado em destaque no primeiro tempo, o Real Madrid esteve melhor, mas não conseguiu chegar aos golos que lhe fogem há dois jogos.

Aos 85 minutos, o técnico do Atlético, Diego Simeone, trocou, sem sucesso, um médio por um avançado, fazendo entrar Kalinic para o lugar de Rodrigo.

Três minutos depois, Lopetegui respondeu, trocando na frente Benzema pelo jovem avançado brasileiro Vinicius Junior, que se estreou na equipa principal, depois de ter sido contratado ao Flamengo por 45 milhões de euros.

O empate no dérbi de Madrid deixa o Real e o Barcelona empatados no topo da tabela com 14 pontos, e empurrou o Atlético para o quarto posto, com 12 pontos, menos um do que o Sevilha, que venceu o Eibar, por 3-1.