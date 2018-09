Ronaldo não marca mas é decisivo

O português Cristiano Ronaldo não marcou mas fez duas assistências e ainda acertou no poste no lance do qual resultou o terceiro golo da Juventus.

O campeão italiano venceu o Napoles por 3-1 e reforçou a liderança na Liga.

A equipa da casa até marcou primeiro, por Mertens, mas Mandzukic, por duas vezes, e Bonucci deram a volta ao marcador, sempre com CR7 na jogada.

Destaque ainda para a expulsão de Mário Rui no início da segunda parte.