Brasil. Bolsonaro teve alta

Jair Bolsonaro teve alta médica este sábado. A informação foi avançada por Gustavo Bebbiano, presidente do partido PSL.

Segundo Bebbiano, Bolsonaro teve alta às 12h00 e está "plenamente recuperado". "Ainda há uma fragilidade física. Campanha de rua ele está impossibilitado de fazer".

O candidato presidencial de extrema-direita, que tem liderado as sondagens, está internado desde o dia 7 de setembro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, depois de ter sido atacado com uma facada durante uma ação de campanha.