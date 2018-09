Vincent Aboubakar vai parar durante pelo menos seis meses.

De acordo com um comunicado do FC Porto, o avançado camaronês sofreu uma rutura total de ligamentos no joelho esquerdo, na partida de sexta-feira, diante do Tondela.

Aboubakar vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica e terá um período de recuperação mínimo de seis meses.