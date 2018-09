“Turismo em Portugal não pode ser só sol, praia, mar e golfe”, diz autarca

É preciso ter alguns cuidados com o aumento do turismo em Portugal, o alerta é do presidente da câmara de Óbidos.

Humberto Marques diz que a vila, que acolhe por estes dias o Festival Literário Internacional Fólio, tem beneficiado da maior procura turística.

Contudo, o autarca social-democrata lembra que Portugal não pode viver apenas como destino de sol e praia. Humberto Marques aponta a literatura como um produto que pode ajudar

“Óbidos tem, claramente, beneficiado com o aumento do turismo em Portuga, mas há que ter alguns cuidados. Eu acredito firmemente que somos um país com enorme potencial turístico, mas aquilo a que estamos a assistir nos últimos anos não vai durar sempre. O país precisa de se reinventar e de criar novos produtos turísticos, para além de sol, praia, mar e golfe."

O autarca considera que Portugal "precisa de criar outras raízes. A literatura pode ser, e é, esse produto, porque somos um país carregado de história e vultos de literatura.”

O Festival Literário Fólio dura até ao dia 7 de outubro.