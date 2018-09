Lei que proíbe abater animais abandonados pode trazer “consequências graves”

A lei que proíbe, desde o início da semana, o abate de animais abandonados, pode trazer danos extremamente graves, segundo o bastonário da Ordem dos Veterinários.

Jorge Cid defende que se devia ter investido em medidas de combate ao abandono dos animais, em vez de se impor a obrigação às autarquias de recolher os cães e gatos das ruas, procedendo à sua esterilização em massa.

Nunca haverá canis municipais suficientes, diz, e os que existem já estão sobrelotados. “O país está superlotado, por mais que façam, ficam lotados no dia seguinte. O que se passa, na realidade, é que alguns animais ficam nas ruas e outros passam para abrigos particulares.”

Apesar de serem obrigatórios desde 1925, a maioria das autarquias, afirma Jorge Cid, não tem sequer canis municipais. O Governo disponibilizou dois milhões de euros às autarquias, para contruírem ou reconstruirem canis municipais, uma verba que o bastonário da Ordem dos Veterinários acha manifestamente insuficiente e dá como exemplo o município de Aveiro, que acaba de construir um canil que custou dois milhões e meio de euros. “Por isso dois milhões para o país inteiro, sabendo nós que muitas câmaras nem sequer têm canil, é insuficiente”.

Opinião diferente tem o presidente do PAN. A Associação Nacional de Municípios pediu ao governo mais dinheiro e mais tempo para cumprir as obrigações que resultam da lei, mas André Silva contrapõe que as autarquias tinham à sua disponibilidade verbas, a que nem sequer concorreram. “Dos 500 mil euros para esterilizações, só foram distribuídos 40,365 euros, por falta de candidaturas dos municípios. Por isso não nos venham dizer que faltam verbas”, explica.

As autarquias gastaram até agora pouco mais de 10% da verba disponibilizada pelo Governo para esterilização de animais abandonados e o líder do PAN defende pois que não precisam de mais dinheiro, nem de mais tempo. O que falta é vontade política:

Existe uma obrigação legal há muitas décadas para que todos os municípios sejam dotados de centros de recolha oficial de animais. Aquilo que não existe é vontade política e sensibilidade por parte dos nossos autarcas. Mais tempo? Mais tempo para quê?”, pergunta.

André Silva recusa visões catastrofistas sobre o impacto da nova legislação e garante que 76% das autarquias já não abatia animais abandonados. Lisboa já não o faz desde 2013, garante a provedora dos Animais de Lisboa. Marisa Reis diz que as autarquias não podem queixar-se, pois tiveram dois anos para se preparar.

“Tiveram dois anos para se adaptar, dois anos até para se queixar do que poderia ser melhorado. Não o fizeram, e agora choram sobre o leite derramado. Acho muito bem que não haja prorrogação deste período transitório. Vamos aceitar e ter uma atitude otimista, trabalhando na educação, na sensibilização e na responsabilização da população”, considera.

Marisa Reis afirma que Lisboa é um exemplo de boas práticas, em matéria de defesa dos direitos dos animais, o que não significa que não tenha dificuldades e problemas. Os canis e gatis municipais estão também superlotados.

Por fim, a diretora da associação Animais de Rua defende que a proibição do abate dos animais de rua não é a resposta para tudo e que tem de haver outras políticas de promoção da posse responsável.

Maria Pinto Teixeira diz, no entanto, que países como a Holanda experimentaram há muito legislação como a que Portugal agora adotou, com excelentes resultados. Hoje em dia já nem sequer têm animais para adoção. “A Holanda lançou uma política muito parecida. Mas numa coisa estou de acordo, a proibição do abate é o telhado de uma casa que deve ser construída sob fundações. A esterilização é um dos fatores. É necessário educação e promoção da posse responsável dos animais de companhia”, diz.

As adoções são em média em Portugal de apenas 30% dos animais abandonados. Maria Pinto Teixeira diz, no entanto, que se nota cada vez mais vontade das pessoas em ir buscar animais à rua e propõe que sejam adotadas medidas de incentivo, nomeadamente a esterilização gratuita.

A lei que proíbe o abate de animais abandonados é o destaque do programa Em Nome da Lei, deste sábado, na Renascença.