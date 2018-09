Papa pede terços contra os “ataques do maligno”

O Papa Francisco pede a todos os católicos que rezem o terço durante o mês de outubro, pedindo a Nossa Senhora que proteja a Igreja dos “ataques do maligno”.

Maio e outubro são considerados meses de especial devoção a Nossa Senhora na Igreja Católica, mas não é comum um Papa fazer um apelo tão específico à oração como a que foi divulgada este sábado pela Santa Sé, num comunicado.

O pedido do Papa Francisco surge numa altura de grande crise para a Igreja Católica, devido a mais escândalos de abusos sexuais e de encobrimento dos mesmos por parte da hierarquia em diversos países, um clima agravado por contestações ao Papa e ao seu trabalho, feitas sobretudo por figuras conservadoras da Igreja.

Na nota publicada este sábado, a sala de imprensa da Santa Sé diz que “o Santo Padre decidiu convidar todo o mundo a rezar o terço todos os dias, durante todo o mês mariano de outubro; e a unir-se assim em comunhão e penitência, como povo de Deus, pedindo à Santa Mãe de Deus e a São Miguel Arcanjo que protejam a Igreja do demónio, que sempre procura separar-nos de Deus e uns dos outros”.

A nota sugere que os católicos complementem a oração do terço com duas orações, uma das quais é a mais antiga invocação conhecida de Nossa Senhora enquanto mãe de Deus, conhecida em Latim como "Sub Tuum Praesidium" e que em português se reza assim: “À Vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre, de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.”

Com este pedido, diz ainda a nota da Santa Sé, “o Santo Padre pede aos fiéis de todo o mundo que rezem para que a Santa Mãe de Deus coloque a Igreja sob o seu manto protetor: para a preservar dos ataques do maligno, o grande acusador, e torna-la, ao mesmo tempo, cada vez mais consciente das falhas, dos erros, dos abusos cometidos no presente e no passado e empenhada em combater sem qualquer hesitação para que o mal não prevaleça”.

A nota termina com a transcrição da invocação de São Miguel Arcanjo, que o Papa sugere que também seja rezada durante o mês de outubro. “São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demónio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste, pelo Divino Poder, precipitai ao inferno a satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas.”

Segundo o Papa, só a oração pode valer contra os ataques do demónio.