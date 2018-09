Sérgio Conceição. Do "se querem espetáculo vão ao Coliseu" a Aboubakar e Danilo

Sérgio Conceição começa a não gostar das sensações que recebe das bancadas do Dragão, esta temporada, relativamente ao nível exibicional do FC Porto.

Esta sexta-feira, após o sofrido triunfo caseiro diante do Tondela (1-0), em noite de 125º aniversário do emblema azul e branco, o técnico dirigiu-se ao que considera serem alguns "pseudoadeptos".

"Se querem espetáculo vão ao Coliseu ver a gala dos Dragões de Ouro. Nos últimos 30 e 40 anos, especialmente com o Sr. presidente Pinto da Costa é de realçar o espírito ambicioso do clube. Os pseudoadeptos se querem ver espetáculo que vão ao Coliseu ou ao Sá da Bandeira para se rirem e descontrair um bocadinho. Não é aqui. A verdade é que o ano passado ganhámos o campeonato e este ano queremos repetir", disparou, na "flash interview" da SportTV.

Aboubakar difícil para Galatasaray e a explicação para a ausência de Danilo Pereira

Aboubakar lesionou-se durante a segunda parte e deu lugar ao herói da noite, Soares, que assinou o golo da vitória portista aos 85'.

E, para primeira análise, a mazela do camaronês faz torcer o nariz a Sérgio Conceição.

"Presumo que a lesão do Aboubakar não seja nada de bom, por aquilo que me foi dado a entender pelo departamento médico. Em relação ao Danilo, não entrou porque, em consonância com o departamento médico e com o próprio Danilo, entendemos que fazer três jogos em nove dias, depois de uma paragem de três meses, não é fácil. Ele apresentava fadiga muscular e não o pus no banco não ter aquela tentação de o colocar em campo", completou.