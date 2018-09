Pepa. "Satisfeitos com a exibição, frustrados por não conseguir pontuar"

Pepa admite alguma frustração pela forma como o Tondela deixou escapar a possibilidade de roubar pontos ao campeão FC Porto, perdendo por 1-0, esta sexta-feira, com um golo de Soares, já aos 85'.

O guarda-redes Cláudio Ramos, até esse momento intransponível na baliza dos beirões, claudicou e permitiu ao brasileiro faturar o golo tardio do triunfo.

"Essas bolas só acontecem a quem está lá dentro e aconteceu ao Cláudio [Ramos]. O erro faz parte mas prefiro pegar nas coisas positivas. A equipa esteve compacta e solidária e saímos satisfeitos com a exibição, apesar de frustrados por não termos conseguido o ponto", afirmou o técnico, na "flash interview" da SportTV.



"Para entrarmos na história temos de a fazer. Queríamos ganhar este jogo mesmo sabendo das mais valias do FC Porto. Obrigamos o adversário a pôr a carne toda no assador porque fomos organizados e pressionamos bem. Para muitos estes não são jogos no nosso campeonato, mas são e foi por pouco que não conseguimos aqui um ponto. O Porto teve mais caudal ofensivo, é normal, mas criamos dificuldades e acabamos por sofrer perto do fim. Faltou-nos alguma frieza e algum critério no último terço", acrescentou ainda.