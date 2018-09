Benfica. Contas de 2017/18 aprovadas por esmagadora maioria

As contas do Benfica relativas à temporada de 2017/18 foram aprovadas por esmagadora maioria, esta sexta-feira, em assembleia-geral de sócios realizada no Pavilhão da Luz.

O lucro de 20,6 milhões de euros registado na época passada foi subscrito por 78,9% dos associados presentes, num total de 904 votantes.

12,4% rejeitaram as contas, verificando-se ainda 8,4% de abstenção.

A temporada de 2017/18 foi o quinto exercício positivo para as contas encarnadas, ainda que os pouco mais de 20 milhões de euros de lucro sejam substancialmente mais baixos do que os 44,54 milhões amealhados no período homólogo de 2016/17.