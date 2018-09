Atenção, Benfica. Bayern volta a perder pontos e é alcançado na liderança pelo Hertha

O Hertha Berlim venceu o Bayern Munique (2-0), esta sexta-feira, em jogo de abertura da jornada seis da Bundesliga.

Pela segunda ronda seguida, os campeões alemães em título e também adversários do Benfica na Liga dos Campeões perderam pontos. Desta feita, com golos de Ibisevic (penálti, 23') e Duda, em cima do intervalo.

Renato Sanches voltou a ser aposta a titular da parte do treinador Niko Kovac.

O Hertha, com este resultado, alcança precisamente o Bayern no topo da tabela.

Nesta ronda, Borussia Dortmund e Werder Bremen candidatam-se igualmente à liderança.