Mónaco não sai da cepa torta e soma segunda derrota seguida

O Mónaco somou a segunda derrota consecutiva, esta sexta-feira, ao perder na visita a Saint-Étienne (2-0), na abertura da jornada oito da Ligue 1.

A equipa comandada por Leonardo Jardim elevou para sete os desafios seguidos sem conhecer o sabor a vitória no principal campeonato francês, no qual não vencem desde a primeira jornada.

Kahzri "bisou", aos 41' e 54', assumindo-se como o homem do jogo para o "vert".

O resultado deixa a formação do Principado no 18º lugar, primeiro posto em zona de despromoção, com seis pontos.

O Saint-Étienne ascende provisoriamente ao segundo lugar da tabela, com 15 pontos e a seis do líder e campeão PSG.