Atenção, FC Porto. Galatasaray vence antes da visita ao Dragão

O Galatasaray venceu Erzurum BB (1-0), esta sexta-feira, no jogo que abriu a sétima jornada da SuperLiga Turca.

O golo solitário do triunfo do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões foi apontado por um ex-defesa dos azuis e brancos: Maicon.

Com este triunfo, o "Gala" é líder à condição, com dois pontos de avanço sobre o Basaksehir.

O FC Porto recebe o Galatasaray na próxima terça-feira, para a segunda jornada da fase de grupos da Champions.