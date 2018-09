​Embaixador alemão em Lisboa “confiante” na resolução do impasse na Autoeuropa

Veja também:

As relações entre Lisboa e Berlim desanuviaram-se nos últimos 12 meses, diz o embaixador Christof Weil numa entrevista à Renascença em que passa em revista as relações entre Portugal e Alemanha.



Os elogios de Schauble a Centeno, a política de Merkel para os refugiados, o fluxo massivo de turistas alemães em Portugal, até a cultura ajudaram a recentrar a relação luso-alemã em mais do que o debate sobre défice e dívida.

Diz-se na diplomacia internacional que o cargo de embaixador em Lisboa é dos mais apetecidos da carreira. Portugal é terra de sol e praia, país seguro e sem uma agenda pesada bilateral. A não ser que se cruze com o turbilhão de um resgate económico e seja o principal representante diplomático alemão em Portugal.

Christof Weil chegou a Portugal depois de passagens por Bagdad, Minsk e Kiev e a descontração de Lisboa ajudou a descomprimir o ambiente entre Portugal e a Alemanha depois da austeridade. Em entrevista à Renascença, o diplomata reconhece que as relações bilaterais estão de novo nos carris sem a tensão dos últimos anos.

Quando Merkel aqui esteve em 2012, em tempos difíceis para os portugueses, o ambiente era muito diferente. O sentimento dos portugueses em relação aos alemães terá mudado. Sente isso a partir do cargo de embaixador?

Absolutamente. Quando cheguei em agosto de 2016, ia a receções com membros do governo português e era muitas vezes chamado a explicar o que o nosso governo e em particular o nosso ministro das finanças dizia ou fazia. O ambiente mudou completamente. O governo alemão percebeu o que o governo português conseguiu nestes anos muito difíceis sob regime da troika. Quando a chanceler esteve cá em maio, pela primeira vez em seis anos, prestou também tributo às conquistas do povo português. Os governos atual e anterior cumpriram as expectativas europeias e de uma forma bem-sucedida. As nossas relações bilaterais desenrolam-se praticamente sem problemas.

Quando é que tudo isto mudou? Foi o fim do programa de ajustamento, a posição de Angela Merkel na crise dos refugiados?

Quando cheguei em 2016, até a esquerda política elogiava a chanceler nos meus telefonemas de cortesia, a propósito das políticas de migrações e do acolhimento de quase um milhão de refugiados e migrantes. Aí houve respeito da parte portuguesa. da parte alemã, simplesmente tomou algum tempo, quase um ano até que o governo alemão se convenceu que Portugal estava no caminho do sucesso económico. Durou algum tempo até os números caírem sobre os alemães, mostrando que Portugal era uma história de sucesso. Diria que isso aconteceu no Verão ou Outono de 2017, quando o nosso ministro das Finanças Wolfgang Schauble apelidou o seu homólogo português Mário Centeno de "Ronaldo do Ecofin". Foi o sinal de que as coisas mudaram.

Isso prova que o grande foco das relações económicas está fortemente baseado na vertente económica.

Esteve sim nos últimos anos. António Costa e Angela Merkel caminharam em maio por cerca de uma hora na margem do Rio Douro no Porto, com pessoas a aplaudir nas janelas. Seis anos antes isso teria sido impossível, sobretudo para ela se expor assim em público. Sim, os anos anteriores foram focados no estado da economia e das finanças de Portugal.

Mas acha que isso vai sempre manter-se como a grande tendência das relações entre Portugal e a Alemanha? Pergunto isto porque sempre houve um laço político forte entre os dois países, particularmente em tempos excecionais para o povo português e para a presença de Portugal na União Europeia.

E também depois da Revolução de Abril. Como sabe o Partido Socialista foi fundado numa pequena cidade da Alemanha Ocidental. Penso que agora que a economia e as finanças estão num bom caminho, o foco alargou-se de novo pelo lado alemão. O grande número de turistas alemães ajudou num novo foco que não trata apenas de política, mas inclui também a cultura. Os autores portugueses são largamente lidos em traduções alemãs. A perspetiva das relações entre a Alemanha e Portugal está novamente a alargar-se. Isso deixa-me muito feliz.

Mas há ainda preconceitos e ideias erradas.

Penso que existem dos dois lados.

E isso pode ser resolvido?

Absolutamente. O turismo, mesmo que o excesso de turistas possa ser crítico, desempenha um papel importante. Tem centenas de milhares de alemães que regressam a casa com uma imagem muito positiva de Portugal.

A relação está a virar-se para o chamado "soft power"?

Não penso sequer que seja uma questão de poder. É simplesmente uma perspetiva mais saudável de um lado face ao outro. Vejo também que a visão que os portugueses têm da Alemanha alargou-se de novo. Isso é bom. Já não somos vistos como os "pais" da austeridade. Isso é uma coisa boa.

Há preocupação em Portugal com o que se passa num dos grandes investimentos alemães em Portugal, a fábrica da Volkswagen em Palmela. Vê motivos de preocupação em relação à Autoeuropa?

Não é segredo que um dos trunfos de Portugal na atração do investimento alemão foi a paz social e o estabelecimento de relações laborais saudáveis. Nos últimos meses assistimos em Palmela a algo que não atrai investimentos. Espero que lá encontrem soluções para os problemas. A Volkswagen é uma enorme história de sucesso tal como o seu novo modelo. Espero que a produção possa prosseguir como planeado. Há sinais disso. Não é matéria para envolvimento dos governos, mas estou confiante que o problema será resolvido. Porque é obviamente um símbolo do investimento alemão em Portugal.

A forma como as coisas se têm desenrolado nos últimos meses não estão no caminho da paz social?

A Volkswagem é um empregador muito "social" em todas as unidades na Alemanha ou fora dela onde a sua produção se desenvolve. Só posso reafirmar a minha confiança de que os problemas serão resolvidos por causa do valor simbólico que a Volkswagen tem como uma empresa muito bem-sucedida em Portugal e também como um empregador "social".

Qual é o papel de outras grandes companhias na relação bilateral, como a Bosch e a Siemens? Merkel visitou a Bosch no Minho. É o segundo grande nome empresarial nesta relação?

A Bosch tem um perfil sobretudo de alta tecnologia em Portugal. Isso é bom. Mas a Bosch não está sozinha nisso. Há muitas companhias alemãs que estão agora em plataformas digitais como a Mercedes, a própria Volskwagen e a BMW, que encontraram em Portugal não apenas a vertente de manufatura, mas também o potencial de alta tecnologia e dos recursos humanos como os engenheiros. A Bosch tem três fábricas em Portugal, mas não está sozinha nas parcerias com universidades regionais. Isso é bastante inteligente. Quando falei com o reitor da Universidade do Minho, ele congratulou-se com a forma como a cooperação com base num contrato com a Bosch também ajuda a universidade.

A Bosch está satisfeita?

Completamente. No mundo Bosch, numa escala global, o que está a ser feito em Portugal está no topo do que se faz no universo da empresa.

Estas multinacionais com base germânica estão globalmente satisfeitas com as suas operações em Portugal?

Deixe-me então colocar as coisas assim: raramente escuto queixas. A maior parte delas está a fazer bom dinheiro, está muito satisfeita com sua força de trabalho de pessoas qualificadas. Este angulo particular da alta tecnologia e da engenharia é algo que eles realmente rentabilizam.

Perspetiva alterações neste paradigma de relações longas e estáveis com grandes companhias alemãs a operar em Portugal? Ainda recebe muitas questões sobre formas de investir em Portugal?

Não. As empresas acedem ao mercado sem qualquer ajuda oficial. Não precisam da embaixada, o que é uma nova experiência para mim que trabalhei muitos anos no Leste da Europa. Se tivermos sorte, contactam-nos depois já de se estabelecerem no mercado. É o caso do SALANDO que está muito satisfeita ao cabo de um ano e meio de trabalho em Portugal. Eles não precisam de nós de facto.

Mas houve sempre debate sobre o contexto do investimento estrangeiro em Portugal. Vê preocupações sobre flexibilidade no mercado de trabalho, burocracias para estabelecer novas companhias, fiscalidade elevada?

Para as novas companhias, verá que a imprensa económica alemã tem reportado de forma positiva sobre a economia portuguesa e a possibilidade de novas empresas poderem vir. O maior problema é que o mercado de trabalho ainda não é suficientemente flexível. Isso é a maior preocupação. Os impostos não são grande problema.

Não ouve queixas sobre excesso de burocracia?

Não porque também estão a ganhar dinheiro. A maior das empresas alemãs tem uma boa relação com a comunidade local. A relação pode ser um pouco mais difícil com as autoridades fiscais mas não vejo problemas sérios.

Fale-me da ligação cultural. O trabalho do Goethe-Institut e das escolas alemãs faz a diferença nas relações bilaterais?

Claro. De um ponto de vista político, temos aqui um capital, com pessoas no poder, no Parlamento que foram alunos das escolas alemãs. Isso é um ativo porque são biculturais e sabem qual é a relação que existe. E já agora, as escolas fornecem uma educação bastante boa. Vemos com alguma preocupação que o número de falantes nativos de alemão nessas escolas esteja a diminuir ao longo dos anos. Os negócios nas companhias alemãs em Portugal já são geridos por portugueses. No longo prazo é uma preocupação que temos, garantir mais falantes nativos de alemão nas escolas. São escolas muito populares e não são baratas. Estamos contentes por tê-las.

O alemão é compreensivelmente considerado uma língua difícil e por isso nas estatísticas da União Europeia Portugal está nos últimos lugares dos povos que aprendem alemão.

Considera-se também como uma espécie de embaixador de Portugal junto dos alemães?

Portugal tem um excelente embaixador em Berlim. No meu primeiro ano aqui, nas notas enviadas para Berlim, vimo-nos um pouco como advogados de Portugal, para que se tivesse uma perspetiva correta do país junto dos alemães, sobretudo no plano económico.

Havia uma falta de entendimento mútuo? era apenas uma questão de números e estatísticas?

Essa era a lógica da imprensa alemã nessa época.

O retrato chegou ao ponto de explorar a forma como os portugueses se comportam.

Sim, houve preconceito também já envolvido neste debate. E não era apenas em Portugal, mas também na Grécia e na Espanha. Por isso tentámos também tornar claros os registos que o governo alemão recebia.

E também preconceito contra a perspetiva alemã da situação?

Penso que não é segredo para si que durante os anos da troika a Alemanha foi entendida por muitos portugueses como o autor intelectual da austeridade. Não é justo, é um preconceito. Temos interesse em corrigir esses preconceitos. Penso que fizemos um longo caminho desde então em ambas as direções.

Se estamos tão sólidos no domínio cultural na relação bilateral, como é que há tanta desinformação de parte a parte?

Confesso que não sei. Se calhar há características nacionais ligadas aos preconceitos. Os alemães não são um povo do Sul ou um povo Atlântico. Temos invernos longos e cinzentos que tem um certo impacto nalgumas pessoas. Normalmente não dançamos nas mesas como na ‘Oktoberfest’. Há diferenças. Desde que sejamos abertos, uns aos outros, está tudo bem. Desde que não pré-julguemos os outros, está tudo bem. No fim, são as relações individuais que contam. Conheço muitos casais biculturais, de portugueses e estrangeiros, que se complementam mutuamente. Nos 25 anos da Volkswagen, em dezembro de 2016, o vosso maravilhoso Presidente falou na fábrica e numa dada parte do discurso referiu-se à forma como as duas maneiras de ser dos dois povos se complementam. É um ponto importante. Temos muito a aprender uns com os outros.