Costa admite aumentos, Centeno não é tão taxativo

O primeiro-ministro António Costa admite aumentos salariais da Função Pública no próximo ano. Já Mário Centeno fala de um processo exigente, apesar do compromisso de recuperar rendimentos.

Centeno não é tão taxativo quanto o primeiro-ministro.

“Posso confirmar que os compromissos assumidos e as políticas em curso vão ter reflexo neste Orçamento do Estado, seja a conclusão do processo de reforma do IRS, seja todos os processos com impacto na despesa com pessoal na administração pública. É um processo muito exigente”, disse.

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta sexta-feira um "aumento salarial efetivo" na Função Pública e previu um "bom orçamento" para 2019.