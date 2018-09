Selecionador da Argentina convoca no Benfica e no Sporting

O selecionador nacional da Argentina convocou dois jogadores do Benfica e outros dois do Sporting para dois particulares a realizar no mês de outubro.

Lionel Scaloni chamou Eduardo Salvio e Franco Cervi, dos encarnados e ainda Marcos Acuña e Rodrigo Battaglia, dos verde e brancos para os duelos contra Iraque (11) e Brasil (16), a ter lugar na Arábia Saudita.

De fora da convocatória de 31 atletas não constam, para além de Leo Messi - já havia falhado os embates com Guatemala e Colômbia, por opção -, Ángel Di María, Sergio Aguero e Gonzalo Higuaín.

Em estreia na seleção "AA", destaque para os nomes de Juan Foyth, do Tottenham e de Rodrigo De Paul, da Udinese.