EUA. Juiz acusado de abusos vence primeira votação

Brett Kavanaugh, candidato a juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos acusado por várias mulheres de abusos, venceu esta sexta-feira a primeira votação na comissão de justiça no Senado.

O nome indicado pelo Presidente Donald Trump passou à tangente, com 11 votos a favor e dez contra.



Brett Kavanaugh ainda terá que receber luz verde do plenário do Senado dos Estados Unidos.



Na comissão de justiça, o senador republicano Jeff Flake pediu uma investigação do FBI às alegações de abusos sexuais de que o juiz é acusado.

A intervenção de Jeff Flake pode causar um adiamento da votação no plenário do Senado de, pelo menos, uma semana, se os líderes republicanos da câmara alta do Congresso autorizarem a investigação do FBI.