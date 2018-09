De saída do Sporting, Nuno Saraiva admite "erros" e "excessos"

Nuno Saraiva despediu-se oficialmente do cargo de diretor de comunicação do Sporting, esta sexta-feira, adiantando que a saída de Alvalade foi uma decisão de Frederico Varandas, novo presidente dos leões.

Através da rede social Facebook, o até agora responsável máximo pela comunicação verde e branca explicou tudo.

"Deixei passar uns dias, na tentativa (falhada) de que a minha racionalidade não fosse contaminada pela emoção. Como é público, deixei de ser diretor de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Não por vontade minha, mas consequência de uma decisão absolutamente legítima e totalmente transparente do novo Presidente do Clube. Ao contrário do que a dada altura alguns tentaram fazer crer, não levantei qualquer espécie de obstáculo nem fiz nenhuma exigência para além do que a lei determina", pode ler-se no "post" publicado na referida rede social e no qual Saraiva admite ter cometido "erros" e "excessos que poderiam ter sido evitados".

"Certamente que sim. Com excessos que poderiam ter sido evitados? Seguramente. Mas foram também dois anos de grande privilégio e paixão, em que conheci e fiquei amigo de pessoas extraordinárias. Quero agradecer, na pessoa da minha querida Rosa Duarte, a todos os colaboradores do Sporting Clube de Portugal a oportunidade que me deram de trabalhar com muitos dos melhores profissionais do mercado. A todos os extraordinários atletas, treinadores e dirigentes estou grato pela forma como me receberam e comigo trabalharam", prosseguiu, deixando uma mensagem de confiança a Varandas.



"Ao nosso Presidente Frederico Varandas e à sua Direção desejo que nos façam felizes, porque o seu sucesso é o sucesso do Sporting CP. Aos que insistem em medir o sportinguismo dos outros e em fazer julgamentos de carácter sem cuidarem de saber do que falam, digo-lhes apenas que isso não é Unir o Sporting. A todos um enorme obrigado pelo que aprendi e me proporcionaram. Parafraseando o Presidente, nasci Sporting, cresci Sporting, respiro Sporting e sou o Sporting. Sim, sou eu, é o Presidente, bem como são todos os Sócios e Adeptos porque, sem nós, sem todos nós, não há Clube", concluiu.