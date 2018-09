Falha de segurança afeta 50 milhões de contas do Facebook

O Facebook descobriu um problema de segurança que afetou quase 50 milhões de contas na maior rede social do mundo.



A falha foi detetada na terça-feira, dia 25, pelos engenheiros do Facebook, que ainda estão a analisar o caso.

De acordo com a rede social, os piratas informáticos aproveitaram-se de uma vulnerabilidade no código do Facebook para roubarem senhas de acesso, que podem ser usadas para tomar controlo sobre as contas.



Cerca de 90 milhões de pessoas terão de se voltar a registar, explica a empresa em comunicado.



A investigação decorre. Ainda não é possível saber se os "hackers" acederam a informação dos utilizadores ou utilizaram as contas para outras atividades.



O Facebook ainda não descobriu quem são os responsáveis pelo ataque.