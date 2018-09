Peseiro faz mira ao Marítimo para fazer esquecer Braga

José Peseiro insistiu, esta sexta-feira, que o Sporting jogou bem e não merecia ter saído de Braga com uma derrota. O treinador do Sporting apontou, ainda, baterias ao jogo com o Marítimo, da sexta jornada.

"Ninguém gosta de perder. Não ficámos satisfeitos. Foi o nosso primeiro desaire, o resultado mais negativo, mas sabemos como perdemos. No dia seguinte, vi o jogo duas vezes. E o que vi foi que fomos a equipa com mais oportunidades de golo, mais remates, o guarda-redes adversário foi considerado o melhor em campo e quisemos vencer o jogo. Em nada fomos inferiores e sentimos que a derrota nos belisca. Em todos os números, não fomos inferiores. Podia ter dado outro resultado, mas não deu. É futebol", declarou o técnico, em conferência de imprensa.



Os leões não estão "contentes com o resultado" do Braga, mas Peseiro assegurou que prepararam a receção ao Marítimo "sem mais ou menos ansiedade", com sentimento de "exigência e responsabilidade": "Todos os jogos que preparamos são para vencer. Só procuramos ganhar. Não há derrotas morais. Entramos para vencer, queremos sempre vencer".

O Sporting bateu o Marítimo para a Taça da Liga, contudo, "os jogos e os resultados não se repetem" e os leões vão "fazer tudo para ter a vitória, tal como no primeiro jogo". Contra uma equipa com os mesmos pontos:

"O Marítimo é uma equipa boa, tem os mesmos pontos do Sporting e que respeitamos. Queremos os três pontos e para concretizar é necessário jogar bem. É necessário ter sentido de responsabilidade, estarmos focados no jogo e no adversário, nas nossas forças. Colocarmos tudo em campo. O resultado faz-se amanhã. Estamos preparados para vencer."

Um Raphinha, dois Raphinhas, 11 Raphinhas



Instado a comparar Raphinha com Gelson Martins, José Peseiro salientou que "são dois grandes jogadores".

"Gosto muito dos dois e não vou fazer essa avaliação. Estou contente com o Raphinha e com todos os Raphinhas da nossa equipa, todos os jogadores. Gostamos dele, assim como de todos os outros", referiu.

Diaby chegou mais ou menos ao mesmo tempo que Gudelj, mas só o croata conseguiu, para já, conquistar um lugar no onze. Peseiro justificou com a ida do avançado maliano à seleção. "Chegou e foi embora quando podia estar connosco. Não esteve connosco e isso retardou a construção mínima de conexões e relações para mostrar o que ele vale", explicou.

Apesar de ausências e até do desaire em Braga, Peseiro está satisfeito com o desenvolvimento da equipa sob o seu comando: "A equipa cresceu. Sabemos o ponto onde estamos, sabemos onde queremos chegar, o que queremos evoluir, sabemos que temos potencial e qualidade".

Sporting-Marítimo joga-se no sábado, às 21h00, no Estádio de Alvalade. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.