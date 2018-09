Mourinho desvaloriza "bate-papo" com Pogba. "Vai jogar com o West Ham"

José Mourinho relativizou, esta sexta-feira, o evidente incidente protagonizado com Paul Pogba no treino de quarta-feira, que se seguiu à inesperada eliminação do Manchester United da Taça da Liga inglesa, frente ao Derby County.

Recusando-se a explicar o teor da conversa "azeda" mantida com o internacional francês, no arranque do treino matinal dos "red devils", o técnico português ironizou sobre a situação. Bem ao seu estilo, acrescente-se.

"Não posso dizer-vos. O treino foi aberto, tinham câmaras com potencial para apanhar algumas palavras. Se quiserem saber tudo terão de utilizar outras câmaras. Não vou comentar as minhas palavras, foi uma simples conversa", afirmou, durante a antevisão da visita a Londres para o duelo com o West Ham, para a Premier League, garantindo que tem uma boa relação com o gaulês.

"Fizeram uma história incrível de 15 minutos abertos do treino. O que aconteceu naquele dia acontece em muitos outros, tenho muitas, muitas conversas com os jogadores. Fico feliz por os regulamentos apenas permitirem filmagens durante 15 minutos uma vez por mês, não há qualquer hipótese que venham a assistir a um treino inteiro. "Tenho de dar o treino como faço sempre, não estou preocupado com as câmaras. Não houve qualquer confrontação. Tal como Pogba disse, temos uma boa relação entre jogador e treinador", prosseguiu.

Aliás, a situação tem tão pouca importância que "Mou" anunciou desde já que Pogba será aposta para o encontro com os "hammers".

"Ele é um jogador como os outros, jogador algum é maior que o clube. Se eu estiver satisfeito com o trabalho dele, joga; se não estiver, não joga. E devo dizer que estou realmente satisfeito com a forma como ele trabalhou esta semana. A equipa precisa de bons jogadores, jogadores com personalidade para jogar - ele tem isso e joga amanhã. Ninguém treinou melhor que ele na terça, quarta, quinta e sexta. Alguns estiveram ao mesmo nível, mas ninguém trabalhou melhor que ele. Repito: joga amanhã. Fim de história", disparou.