Papa afasta do sacerdócio padre chileno no centro do escândalo de abusos

O Papa Francisco afastou do sacerdócio o padre Fernando Karadima, que está no epicentro do escândalo de abusos sexuais no Chile. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo Vaticano.



O decreto papal foi assinado na quinta-feira e a decisão foi tomada “para o bem da Igreja”, refere a Santa Sé, em comunicado.

Fernando Karadima, de 88 anos, deixa o sacerdócio e fica reduzido ao estado de laical.

Karadima, que foi notificado da decisão do Papa Francisco, esta sexta-feira, na residência para idosos em que vive, em Santiago do Chile, já tinha sido condenado em 2011, pela justiça canónica, a uma vida de reclusão e penitência pelos abusos sexuais.