José Peseiro: "Nani teve comportamento inadequado e reprovável"

José Peseiro não se coibiu, esta sexta-feira, de assumir que o comportamento de Nani, ao reagir mal à substituição Braga, não foi digna de um jogador e capitão do Sporting.

"O Nani teve um comportamento inadequado e reprovável que ele próprio reconheceu diante do grupo, que vai contra os nossos princípios de trabalho. Cabe agora ao Nani mostrar a todos nós que este comportamento não passou daquilo. Pelo seu trajeto como jogador de 'top', por aquilo que é a sua experiência internacional, por aquilo que é a responsabilidade de vestir esta camisola e de ser capitão, é só isso que esperamos. E que não repita, como é evidente", frisou o treinador da formação verde e branca, em conferência de imprensa.



Especulou-se, durante a semana, de que Peseiro teria tirado a braçadeira de capitão. O técnico não confirmou nem desmentiu. Quanto ao rumor de que o extremo não treina bem, foram perentoriamente refutados:

"Tudo o que são as decisões que o treinador, a SAD e o grupo possam tomar relativamente ao caso não advém do contexto e da especulação que vocês [jornalista] colocam ou das verdades e menos verdades que vão escrevendo. Não são os media que determinam e conduzem o que decidimos, mas aquilo que é a nossa avaliação do contexto, da dinâmica do grupo e da responsabilidade do grupo. Assim, tomámos as nossas decisões. O Nani treina bem, porque se não treinasse bem nem ele nem qualquer jogador que não treinasse bem podia jogar".

No que toca à possibilidade de Jovane ser titular no lugar de Nani, Peseiro não abriu o jogo: "Não vou adiantar a equipa hoje. É só isso".

Sporting-Marítimo joga-se no sábado, às 21h00, no Estádio de Alvalade. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.