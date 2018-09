Seminaristas convidados a “sólida maturidade e interioridade”

O Seminário Maior Interdiocesano de São José, em Braga, assinalou o início oficial do novo ano letivo com uma eucaristia que reuniu os bispos, equipa formadora e candidatos ao sacerdócio das dioceses de Bragança-Miranda, Guarda, Lamego e Viseu.

À eucaristia presidiu o bispo da Guarda, D. Manuel Felício, que, aludindo à Ratio Fundamentalis [documento da Igreja sobre o dom da vocação presbiteral], incentivou os 18 seminaristas a prepararem-se “para o envio procurando o bem das pessoas”.

“Nós queremos que o nosso seminário interdiocesano seja uma verdadeira escola onde se aprende a riqueza diferenciada das nossas dioceses e dos nossos seminaristas. Um verdadeiro laboratório de comunhão”, disse D. Manuel Felício.

“Neste percurso, a Palavra de Deus é uma alavanca para a nossa vida”, salientou, referindo que o seminário deve ser a imagem da comunidade dos discípulos de Jesus.

D. Manuel Felício pediu também aos jovens seminaristas que cultivem a “sólida maturidade” e se empenhem na formação para a interioridade, um caminho que deve ser feito” através da oração silenciosa”.

“Quando as pessoas são imaturas e começam a assumir responsabilidades, sem maturidade, é uma desgraça para os próprios e para os outros”, alertou o bispo da Guarda.

Aos jovens em formação, o prelado pediu ainda que estabeleçam com a teologia uma relação afetiva porque “a teologia não pode ser estudada à pauta”.

Na abertura do novo ano formativo, os jovens seminaristas, “como agentes da sua própria formação”, tiveram oportunidade de dialogar com os bispos das quatro dioceses e manifestar-lhes as suas expetativas.

“O acompanhamento não é só da equipa formadora mas também dos bispos diocesanos, aos quais os seminaristas se dão a conhecer e mostram conhecer-se a si próprios”, salienta o padre António Magalhães, reitor do Seminário.

Seguiu-se um almoço convívio, no qual também esteve presente o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, como “sinal de comunhão entre as várias igrejas particulares”.

O Seminário Interdiocesano de São José, em Braga, foi erigido a 18 de julho de 2013, após o encerramento do Instituto Superior de Teologia de Viseu, e congrega 18 candidatos ao sacerdócio que estudam na Faculdade de Teologia, da Universidade Católica Portuguesa.

A equipa formadora é constituída pelo padre António Magalhães (reitor), da Diocese de Bragança-Miranda, cónego Jorge Seixas, da Diocese de Viseu, padre Bráulio Carvalho, da Diocese de Lamego e pelo padre Serafim Reis, da Diocese da Guarda.

Frequentam atualmente o seminário 18 jovens: sete de Bragança-Miranda, dois da Guarda, quatro de Lamego e cinco de Viseu.