Avião faz amaragem na Micronésia. Passageiros resgatados com vida

Um avião da companhia Air Niugini falhou a pista num aeroporto da Micronésia, no Pacífico Sul. O aparelho amarou no mar, mas as 47 pessoas a bordo foram resgatadas com vida.



Os 36 passageiros e 11 tripulantes foram salvos por embarcações que acorreram ao local do acidente.

“Não sabemos o que aconteceu. As pessoas foram salvas por barcos e o avião está a afundar-se neste momento”, disse à agência Reuters Jimmy Emilio, o responsável pelo aeroporto de Chuuk.

Os passageiros e tripulantes foram levados para o hospital. Oito ficaram internados, quatro com fraturas e outras lesões, avança fonte hospitalar.

“Eu pensei que tínhamos feito uma aterragem mais dura, até que vi um buraco na fuselagem do avião e água a entrar”, disse ao site Pacific Daily News o passageiro Bill Jaynes.

O homem conta que quando as equipas de salvamento chegaram a água já dava pela cintura dos passageiros.

A companhia Air Niugini disse, em comunicado, que na altura do acidente as condições climatéricas eram adversas, com “chuva forte e visibilidade reduzida”.

A Comissão de Investigação de Acidentes Aéreos da Papua Nova Guiné já enviou um grupo de peritos para o local do desastre.