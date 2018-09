Cláudio Braga garante que o Marítimo vai a Alvalade para ganhar

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, garantiu, esta sexta-feira, que os insulares vão a Alvalade com a intenção de vencer, sem empregar um estilo diferente somente para se adaptar ao poderio do Sporting.

"Vão estar [em campo] duas equipas à procura da vitória, cada uma com o seu plano de jogo. Nem o Sporting nem nós vamos ter uma abordagem diferente. Vamos ter os dois uma vontade de ganhar e, mais do que nunca, saber que só com uma performance máxima é que podemos pontuar", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.



Na última jornada, o Sporting sofreu o primeiro desaire da temporada, ao perder em Braga, por 1-0, e com isso perdeu terreno na corrida dos candidatos ao título nacional. Cláudio Braga sublinhou que espera "uma equipa que, perante o seu público, quer dar resposta" à adversidade:

"É o que sentimos após uma derrota, queremos jogar o mais rapidamente possível. Temos de ter uma concentração, uma disciplina tática e uma vontade contínua de querer fazer a diferença do primeiro ao último minuto. O querer ganhar não é só para o Sporting. É também para nós".



O "dress code" de Danny



Danny está recuperado do problema físico que o condicionou durante a semana e entra na convocatória do Marítimo para este jogo da jornada seis. Cláudio Braga não poupou nos elogios ao internacional português, "um excelente jogador e pessoa" com um passado que fala por si:

"É que nem que vá de calças de ganga e com uma camisinha para o balneário. É sempre uma mais-valia para nós. Ele pode entrar e jogar os 90 minutos, pode entrar e jogar só 45, pode ir para o banco e jogar a segunda parte ou até pode ser substituído. Cabe-nos utilizá-lo de uma forma que seja boa para o Danny e também muito boa para a equipa".

Sporting-Marítimo joga-se no sábado, às 21h00, no Estádio de Alvalade. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.