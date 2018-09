"Investimento alemão em Portugal mantém-se forte e está a aumentar”

Dependemos mais deles que eles de nós, mas o interesse alemão em Portugal parece estar com uma robustez germânica.

Os números compilados pela Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal mostram que, em 2009, o número de empresas que exportavam para a Alemanha não chegava às duas mil. Em 2016, esse número já ultrapassava as 4000 empresas.

Mais de metade das exportações são de veículos e material de transporte, máquinas e aparelhos, reflectindo o peso da Autoeuropa, maior investimento estrangeiro em Portugal. A Alemanha é o terceiro maior cliente comercial de Portugal, atrás de Espanha e França, e o segundo maior fornecedor, apenas atrás do país vizinho.

A propósito da Festa da Língua Alemã e dos 180 anos da Escola Alemã de Lisboa, o director-executivo da Câmara de Comércio Luso-Alemã, Hans-Joachim Bohmer, analisa o investimento germânico que garante cerca de 35 mil empregos directos em Portugal.

Portugal experimentou recentemente um programa de assistência financeira e apresenta neste momento indicadores económicos muito diferentes. O investimento alemão em Portugal também acompanhou esta transição ?

O investimento alemão está em Portugal há muitas décadas. Durante os tempos mais difíceis, o investimento alemão não só ficou como foi aumentando. Depois do fim do programa de apoio, manteve o crescimento. O Investimento alemão é muito estável porque, em grande parte, trata-se de investimento industrial para produção que sai do país e vai para a Alemanha e para outros países. Não depende tanto da conjuntura portuguesa mas sim da conjuntura alemã e de outros países onde são vendidos os produtos. O investimento alemão é forte e mantém-se forte. Mas deve dizer que também está a mudar. Geralmente conhecemos investimento alemão em Portugal como fábricas que produzem carros e outros produtos. Ultimamente também vemos muitas empresas que estão a investir em serviços, na produção de software e desenvolvimento de serviços de engenharia. Algo que não é tão visível como um carro, mas também valioso no nosso tempo e igualmente exportável para a Alemanha e outros países.

Há novos investimentos alemães,talvez menos mediáticos ?

Exactamente. Há novas empresas que vieram para Portugal desenvolver esta área de serviços de engenharia e informática. Em parte são serviços que não são tão visíveis e por outra parte não se expressam tanto na balança de investimento porque para construir uma fabrica como a AutoEuropa é preciso investir muito nessa fábrica. Para estabelecer cá uma empresa de serviços de engenharia ou de informática, não precisam tanto de investimento físico, mas sim de pessoas bem preparadas. Está a ser criado emprego muito sofisticado. A maioria desses trabalhadores é relativamente jovem, portuguesa, em que alguns deles voltaram a Portugal depois de terem saído do país. Mas também há outros que vêm para Portugal para trabalhar porque o emprego é bom e a vida é muito agradável.

Porque a escolha de Portugal em termos competitivos ? Poderiam ir para o leste da Europa, por exemplo.

Em primeiro lugar, Portugal tem bons especialistas de que as empresas estão à procura. Segundo, não é só Portugal, também são os outros países. Neste momento há tanta procura neste sector que Portugal é uma aposta mas elas também apostam noutros países. Portugal é um bom exemplo mas não é o único.

Quando aconteceu essa viragem na tendência de mudança do investimento alemão em Portugal ?

Os primeiros passos aconteceram há mais de uma década, com o desenvolvimento de software para o sector das telecomunicações. São passos independentes da situação económica e política do país. Tem muito a ver com a disponibilidade de pessoas qualificadas no país e com um aumento drástico da procura nesses serviços e de pessoas bem preparadas sobretudo na área de IT e de engenharias.

Falar alemão é essencial para este tipo de investimentos em Portugal ?

Admito que especialmente para o tema informático não seja essencial. Neste sector fala-se inglês em todo o mundo, seja qual for o país. O alemão ajuda nas conversas menos profissionais.

Mas a Alemanha ainda precisa destes trabalhadores especializados.

Temos um crescimento económico muito grande,mas falta um grande número de especialistas e também na área iT e na engenharia. Como disse, nos últimos anos muitos jovens foram para Alemanha mas muito menos que para outros países que tiveram menos obstáculos linguísticos. Foram mais pessoas para países onde falam inglês. Na Alemanha houve essa barreira, mesmo nas profissões de IT e engenharia. Quando a pessoa quer viver na Alemanha também precisa de alemão. Não para trabalhar mas para poder viver lá, para encontrar amigos e ter vida privada. Em muitas PME alemãs também procuram estes especialistas e aí nem sempre o inglês é amplamente utilizado.

Alguns dos portugueses que trabalham nos novos investimentos alemães voltaram da Alemanha.

Pode ser o caso mas não é a regra. Quem volta para Portugal quase nunca o faz na mesma empresa.

Como avalia o contexto da atração do investimento estrangeiro em Portugal ? Que barreiras subsistem ainda ? Debateu-se muito a rigidez e a flexibilidade do mercado de trabalho, impostos, custos de energia.

As barreiras dependem muito da empresa e do produto. Lamentavelmente, uma que nunca vai acabar é a da distancia entre Alemanha e Portugal. Para empresas que têm produtos volumosos ou pesados, com um custo de transporte relativamente elevado com o valor do produto, sempre haverá esta barreira. Por isso essa nova vaga de investimento de actividades em serviços é uma aposta muito boa porque não tem custos de transporte. O transporte faz-se via internet ou meios electrónicos. Isso pode ser de Lisboa para o Porto ou de Lisboa para Alemanha e o custo é sempre zero. É uma das grandes vantagens desta área.

Se as empresas alemãs estão a atrair jovens formados em Portugal, significa que algo está suficientemente bem na educação em Portugal. Acha que há um bom equilíbrio na formação académica e na ligação entre educação e empresas ?

A formação é uma tema muito difícil. Tem que estar adequada às necessidades do mundo do trabalho. Há muitos empregos que requerem formação académica. Outros requerem apenas uma formação bem feita, com preparação para as necessidades do posto de trabalho. Na Alemanha este mix entre formação académica e dual é feito há muitos anos. Não é uma separação para sempre. Em Portugal, isso também é relevante na área industrial. As empresas requerem muito pessoas com formação dual. Mesmo nas áreas de IT, na Alemanha, existem também formações duais. Falta um grande numero de pessoas dessas. Por isso além da formação académica que existe em Portugal, e que é boa, seria interessante introduzir a formação dual neste sector. Isso aumenta o número de pessoas que podem ser usadas.

O investimento da Bosch em Portugal está a ser falado muito mais hoje nos media. É a nova estrela do investimento alemão em Portugal, até agora mediaticamente centrada apenas na Volkswagen ?

Temos quase 400 empresas alemãs em Portugal. Muitas delas têm a sua parte específica que mostram que no seu sector são bons e merecem todo o interesse. Há poucas empresas dessas que são conhecidas das pessoas em geral. Qualquer um conhece uma Siemens, Bosch, Volkswagen ou Mercedes ou sobretudo produtos que também podemos comprar cá. Mas há muitas outras empresas que não conhecemos porque têm produtos muito especializados. A AutoEuropa, sendo o maior investimento industrial do país, é um símbolo muito grande da ligação entre Portugal e a Alemanha. As relações económicas entre os dois países são muito visíveis com a fabrica de carros alemães. A Bosch está em Portugal há muito mais tempo que a Volkswagen e tem muitos produtos produzidos em Portugal em varias fabricas. É uma empresa tecnológica e já há muito tempo apostou não apenas numa produção em Portugal mas também no alargamento da cadeia de valor em Portugal. Eles produzem mas também fazem outros passos na cadeia de valor. No caso da Bosch em Braga estão fortemente envolvidos no desenvolvimento dos produtos. Isso acontece também na Bosch de Aveiro, onde todo o mundo Bosch é dirigido. O chefe de Aveiro manda também nas fábricas da Alemanha ou da China. Este grupo de produtos tem toda a sua concentração em decisões e gestão na fábrica de Aveiro.

A AutoEuropa foi historicamente importante na forma como uma empresa pode ser gerida com participação de trabalhadores nos orgãos de gestão. Era vista como um bom exemplo nas relações laborais e isso está agora ameaçado. Está optimista em relação à paz social na Volkswagen ou ainda é cedo para perceber o que vai acontecer ?

Não estou dentro da Volkswagen e não tenho informação previligiada. Não sei o que vai acontecer lá. Estou com esperança que corra de uma boa forma. Durante muitos anos foi um exemplo muito bem visto e nos últimos meses há noticias que são diferentes do passado. Muitas empresas alemãs - e não apenas alemãs - estão a olhar para o que lá acontece. Todos têm a esperança que isto seja resolvido de uma boa forma dado que é um investimento mportante no país.

Qualquer tipo de desfecho na Auto Europa é de alguma forma relevante para os outros investimentos em Portugal? Contamina outros investimentos alemães ou é um caso à parte ?

Há uma expressão em inglês, que não se refere à AutoEuropa, que diz "too big to fail" (demasiado grande para falhar) que geralmente falamos para bancos. No caso da Auto Europa eu diria "too big to be overseen", demasiado grande para não saber o que lá se passa. Atrai sempre a atenção. Se isso acontecesse numa pequena ou media empresa isso poderia passar despercebido. No caso da AutoEuropa, se isso acontecer a gente olha para lá. Temos as nossas ideias sobre o que pode ou não acontecer. A atractividade da AutoEuropa é muito grande, tal como a atenção sobre o que lá acontece.