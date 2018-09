Gaspar Ramos: "Um Benfica-FC Porto não pode ter bancadas vazias"

Gaspar Ramos respeita os regulamentos, mas não acredita que um clássico como o Benfica-FC Porto, do próximo dia 7, seja jogado "com as bancadas vazias". O antigo responsável pelo futebol das águias, na década de 80, considera que a medida imposta é "muito orçada e complicada" e sustenta o raciocínio com a crença de que o "futebol espetáculo é com público". Aliás, para este embate, o ex-"vice" encarnado espera que Rui Vitória construa uma equipa capaz de bater o pé aos dragões, embora não esqueça que os imponderáveis do futebol possam levar a situações como a da temporada passada. Na altura, o conjunto de Sérgio Conceição venceu na Luz, fruto de um grande golo do mexicano Herrera. "Se o Benfica jogar o normal, aquilo que é habitual ver, tem qualidade para ganhar ao FC Porto", defende, em declarações a Bola Branca.

Gaspar Ramos olha para o plantel encarnado e sustenta a tese de que, "até agora", o plantel de Rui Vitória tem quantidade de soluções, mas ainda não mostrou estar reforçado com as aquisições efetuadas. Gaspar Ramos mostra-se preocupado com as recentes lesões de Gabriel e Jardel, e com o castigo de Conti. Deseja que o treinador recupere um setor "debilitado" e que acredita que tem sido o mais frágil da equipa.