António Duarte: "Sporting de Braga é candidato ao título"

António Duarte assume que o Sporting de Braga "é candidato, mas não é favorito" à conquista do campeonato português.

A equipa minhota joga, no domingo, no Estádio Nacional. com o Belenenses. Em caso de vitória, pode assumir a liderança isolada da prova, aproveitando o empate do Benfica em Chaves. Esta situação é algo que o antigo dirigente encara, em entrevista a Bola Branca, com normalidade, porque entende que a equipa de Abel Ferreira "tem todas as condições" para vencer a formação lisboeta.

O Braga não conseguiu chegar à fase de grupos da Liga Europa. António Duarte entende que a equipa "conseguiu motivar-se depois da eliminação" das competições europeias, estando convicto que esse facto "pode dar alguma vantagem" à formação arsenalista na luta pelo título. No entanto, não esquece que a equipa também tem "ambições de vitória" na Taça de Portugal e na Taça da Liga.

António Duarte diz que o futebol português "precisa" de um título do Braga, porque se está perante um clube que está a "crescer de uma forma sustentada" com o apoio da cidade de Braga e dos seus adeptos.