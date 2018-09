Sismo de 7.5 atinge a Indonésia. Autoridades já levantaram alerta de tsunami

Um terramoto atingiu a costa da ilha de Sulawesi, na Indonésia, esta sexta-feira. O sismo, de magnitude 7.5 na escala de Richter, é o segundo do dia. As autoridades do país esperam vários danos por toda a região e chegou a ser emitido um alerta de tsunami, entretanto já levantado.

Durante a manhã, um primeiro terramoto causou a morte de uma pessoa, além de dez feridos. Várias casas desabaram com o tremor. Depois de o segundo sismo ter sido registado, as autoridades da Indónesia alertaram a população no centro e no oeste da ilha de Sulawesi, para se deslocarem para locais mais altos, longe do mar.

O sismo começou por ser categorizado como de 7.7, descendo depois pelas autoridades para 7.5. Começaram por alertar para o risco de tsunami, mas passada uma hora, afastaram a hipótese, mas pediram à população para se manter afastada de edifícios, devido a possíveis réplicas.

Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência nacional de desastres do país, disse que as autoridades esperam mais vítimas e mais danos.

Durante o verão, vários sismos fizeram-se sentir na costa de Lombok, a algumas centenas de quilómetros de Silowesi. Em julho e agosto, morreram 500 pessoas vítimas destes abalos.

De recordar que em 2004, um sismo no oceano Índico matou cerca de 226 mil pessoas em 13 países diferentes. Só na Indonésia, morreram 130 mil, sendo que a ilha mais atingida foi Sumatra. A Indonésia é um país composto por mais de 13 mil ilhas, situado entre placas tectónicas no oceano Pacífico que frequentemente causam terramotos na região. Tem uma população de cerca de 261 milhões de pessoas.

[Notícia atualizada às 12h31]