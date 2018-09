João Sousa está nas meias-finais do ATP 250 de Chengdu

João Sousa assegurou, esta sexta-feira, a presença nas meias-finais do ATP 250 de Chengdu, na China.

O tenista português, número um nacional e 50.º do "ranking" ATP, derrotou o tunisino Malik Jaziri, número 63 da hierarquia mundial, em três "sets", pelos parciais de 6-1, 3-6 e 6-3, em pouco mais de hora e meia.

Sousa é sétimo cabeça-de-série do torneio e entrou neste encontro dos quartos-de-final com tudo, a justificar o estatuto: perdeu apenas um jogo no primeiro "set". No segundo, contudo, não conseguiu dar seguimento e Jaziri forçou o terceiro parcial. No derradeiro "set", João Sousa chegou estar por duas vezes com "break" abaixo, porém conseguiu dar a volta, com quatro pontos de "break" ganhos em quatro disputados, e fechou o encontro com limpeza, logo ao primeiro "match set", em 6-3.

João Sousa vai discutir um lugar na final com o vencedor do duelo entre o australiano Bernard Tomic, 123.º do mundo, e o jovem canadiano Felix Auger-Aliassime, atual 147.º classificado do "ranking" ATP.