​Mudanças no IMI. Finanças cobram e autarquias avaliam

O Governo está a preparar mudanças na cobrança e avaliação do Imposto Municipal de Imóveis (IMI).



“Fica o Fisco a fazer a liquidação e cobrança do imposto e ficam as autarquias a tratar da questão das alterações e das avaliações patrimoniais”, avança à Renascença o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

Nestas declarações à Renascença, Paulo Ralha admite que estas mudanças podem trazer alguns perigos e alerta para a necessidade de “haver mecanismos para minimizar os perigos”.

“Os perigos que aqui podem existir é uma proximidade de alguns inspetores ou de algum pessoal que vai fazer as avaliações estar muito próximo de quem é um avaliado. Mas também há um fator que deve ser tido em conta aqui, é que a receita vai para as autarquias”, acrescenta.

Na edição desta sexta-feira, o “Jornal de Notícias” já avançava que o Governo pretende alterar o calendário de cobrança do IMI. Os contribuintes que paguem mais de 100 euros de IMI vão passar a poder dividir o encargo em três prestações, já no próximo ano.